Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип

20.08.2021, 7:40

Ирина Халип

Бастуй, зятек!

Первым президентом свободной Польши стал рабочий, электрик Лех Валенса.

Первым человеком, отдавшим жизнь за свободу во время августовского путча 1991 года, стал рабочий, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь.

Белорусским героем украинской Небесной сотни стал рабочий, газосварщик Михаил Жизневский.

О роли рабочих в борьбе за свободу можно говорить долго. Вспоминать отдельные имена смельчаков и рабочих лидеров или даже целые профсоюзы и предприятия. В Беларуси, кстати, и раньше активно работали независимые профсоюзы. А вот рабочего движения, считайте, и не было. В августе прошлого года оно наконец появилось. Вместе с осознанием неизбежности победы.

Мы все помним, как смертельно испугался Лукашенко в августе, когда на заводах начались забастовки и сформировались стачкомы, а в независимых медиа появились интервью с рабочими – смелыми, умными, харизматичными, жаждущими свободы и честных выборов. И если раньше пропаганда пугала детей на ночь оппозиционерами, которые оторваны от народа, живут на западные гранты и продают родину за деньги Госдепа, то с рабочими эти приемчики ну никак не сработают (они, к слову, вообще не работают, но зачем обременять режим лишними знаниями – пусть думают, будто у них хотя бы пропагандистские кунштюки хорошо получаются). Попробуй рассказать по телевизору про фрезеровщика, который жирует на западные деньги, - да весь завод обхохочется со смежниками вместе. Потому и появились тогда, в августе, возле проходных толпы бесцветных дядек в штатском. Потому и дежурили возле заводов ОМОН вместе с ГУБОПиКом – по отдельности рядом с рабочими им было страшно. Потому и подкарауливали автозаки по ночам целые бригады, возвращающиеся с ночной смены. Потому и летел Лукашенко на МЗКТ на вертолете, чтобы вообще избежать любого, даже случайного, контакта с рабочими на их территории, - уж лучше с неба свалиться, чем сделать хотя бы десять шагов по заводу.

Боится Лукашенко рабочих. И правильно делает. Достаточно вспомнить возглавившего в августе прошлого года стачком МТЗ Сергея Дылевского, солигорских шахтеров, рабочих «Гродно Азот», «Нафтана», БМЗ - и становится ясным, как утро: такие ребята способны стереть осточертевший всему миру режим с лица земли. Не знаю, станет ли первым президентом новой, постлукашенковской Беларуси рабочий. Но уже можно говорить о том, что в Беларуси появился некий коллективный Валенса, без которого невозможна победа. Белорусы всегда были способны противостоять и сопротивляться. Массовые акции – это то, что нам удавалось, начиная со знаменитого «Чарнобыльскага шляха» 1996 года. Но забастовка всегда была тем недостающим звеном, без которого до победы, казалось, остается совсем чуть-чуть, пара часов или метров, - но именно без него победа все время отодвигалась на неопределенное время и расстояние. Теперь это звено наконец сформировалось.

Кстати, когда мы говорим о польской революции, то всегда вспоминаем имена интеллектуалов - Яцека Куроня, Бронислава Геремека, Адама Михника. Но локомотивом перемен был все-таки электрик гданьской судоверфи Лех Валенса. И это один из тех уроков истории, которые нужно помнить всегда.

Три года назад я брала интервью у Валенсы. Его слова я хорошо запомнила: «Солидарность — это не название нашего профсоюза. Солидарность — это простая философия. Не можешь дотащить тяжелый груз — обратись за помощью, попроси, чтобы кто-то вместе с тобой его донес. Для нас тяжелым грузом были Советский Союз и коммунизм. Чудовищная тяжесть. Я понимал, что одной только Польши для того, чтобы избавиться от этого груза, мало. И даже европейской солидарности мало. Вот мировая солидарность — в самый раз, это то, что нужно».

Сегодня весь мир солидарен с белорусами. Дело за малым – за нами. Потому что без нас с вами никакой забастовки не будет. И сказать что-нибудь вроде «ну все, мы волю народа уже продемонстрировали, полмиллиона на улицы вывели, да и сейчас партизанские акции проводим, так что теперь ваша очередь, дорогие рабочие, бастуйте уже наконец» - означает отодвинуть победу еще дальше. Единственный правильный принцип забастовки был написан на плакате, который во время осенних акций протеста держала в руках одна из участниц: «Бастуй, зятек! Теща поддержит». Так вот, мы должны стать коллективной тещей для коллективного Валенсы. Бастуй, зятек!

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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