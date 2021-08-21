Найдены простые способы ограничить передачу коронавируса 21.08.2021, 12:03

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Исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучили передачу SARS-CoV-2 на концерте в августе 2020 года.

Передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно ограничить с помощью нескольких способов, среди которых эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены, выяснили немецкие ученые. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Ограничения на проведение массовых мероприятий стали одними из самых распространенных мер во время пандемии коронавируса. Исследователи из Галле-Виттенбергского университета в своем эксперименте изучили передачу SARS-CoV-2 на поп-концерте в августе 2020 года. Исследователи проанализировали контакты 1212 посетителей мероприятия при трех разных сценариях: при отсутствии ограничений, а также при умеренных (шахматная рассадка и двукратное увеличение количества выходов) и жестких ограничениях (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и четырехкратное увеличение количества выходов).

В среднем каждый, кто находился на концерте, контактировал с девятью людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения, причем при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать на протяжении более чем пяти минут.

Построенная учеными на основе эмпирических данных модель распространения коронавируса в закрытых помещениях показала, что при более быстром воздухообмене один человек на концерте с четырьмя тысячами посетителей в среднем заражал три-четыре человека, в то время как при более медленном — 25—26. Более строгие требования гигиены также снижали среднее число заражаемых. Массовые мероприятия, где применяются подобные меры, не будут оказывать существенного влияния на распространение коронавируса, считают исследователи.

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