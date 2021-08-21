Работник МТЗ: Винт огромных размеров пробил стальной стол с заготовками и воткнулся в бетонный пол 6 21.08.2021, 12:29

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Практикант рассказал о жутком состоянии оборудования на заводе.

Один из подписчиков телеграм-канала БОР (Белорусское объединение рабочих) поделился своей историей работы на Минском тракторном заводе:

— Я на МТЗ студентом проходил практику. В цеху прессов. Тогда стояли трофейные прессы, вывезенные после войны из Германии.

Пульт запуска пресса состоял из 2-х кнопок, которые нужно было нажимать одновременно. Как правило, пульт этот ставили «под задницу» возле стола с заготовками.

Кладу заготовку со стола, разгибаюсь в момент нажатия на кнопки — и слышу глухой щелчок. Сверху отвалился один из стабилизаторов и рухнул вниз (высота пресса — как 3-х этажный дом примерно), пробил стальной стол с заготовками и воткнулся в бетонный пол.

Пролетел ровно там, где мгновение назад была моя голова. Там винт огромных размеров — может метра полтора-два длиной и диаметром сантиметров 10+.

В цеху шум невообразимый, нужно орать прямо в ухо, чтобы тебя услышали. Подозвал мастера и показал — шухер был капец.

Меня дня на 3 отпустили: видимо чтобы никому не ляпнул ничего. Думаю, с тех пор там мало что изменилось.

Напомним, что вчера умер попавший под пресс мастер кузнечного цеха МТЗ.

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