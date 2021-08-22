Ученые нашли в Польше уникальный боевой меч предков викингов 22.08.2021, 12:16

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На самом деле археологи искали место битвы князя Владислава I Германа у загадочного города Джу.

В Польше в ландшафтном парке Вдецкого Куявско-Поморского воеводства археологи нашли уникальный боевой нож, которому более 1,2 тыс лет. Его обнаружили случайно, когда искали поле боя 5 апреля 1091 года, где должна была быть битва князя Владислава I Германа у загадочного города Джу.

Об этом сообщает "Наука в Польше".

Меч VIII века нашей эры может быть норвежским лангсаксом. Его нашли в апреле в этом году, но собрать больше на него информации смогли только сейчас. Это оружие из Скандинавии должно было быть меньше, оно впечатляющих размеров - 90 см, а лезвие - 80 см.

Эксперты уверяют, что нож был размером с обоюдоострый меч того периода. До этого подобный чем находили в 2015 году в Хаукели на западе Норвегии. Археологи из Польши, которые сохранили тот меч, заявили, что новое открытие имеет отношение к началу периода викингов. Но широкого контекста, который указывал бы на это - нет.

Ученые будут проводить детальные металлографические испытания, чтобы получить больше информации об этом уникальном оружии.

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