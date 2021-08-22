Медики нашли первопричину «длительного» COVID-19 22.08.2021, 12:46

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Совместное исследование провели специалисты из Ирландии и Германии.

Новое исследование показало, что пациенты с продолжительным коронавирусным заболеванием имеют более высокие показатели свертывания крови — по мнению ученых, это может объяснить симптомы, сохраняющиеся на протяжении нескольких месяцев.

Одним из острых вопросов пандемии коронавируса, помимо новых штаммов и повторных заражений, остается продолжительное течение болезни, при котором симптомы, такие как одышка, утомляемость, «мозговой туман», потеря обоняния и другие, сохраняются несколько месяцев, а порой больше полугода. Несмотря на многочисленные исследования, биологические механизмы, лежащие в основе так называемого длительного Covid-19, остаются неизвестными.

Результаты вскрытия людей, умерших от коронавируса, ранее выявили ключевую роль легочной эндотелиопатии, стимулирующей плазменный и тромбоцитарный пути свертывания крови, и микрососудистого иммунотромбоза при острой форме болезни. Теперь ученые из Королевского колледжа хирургов в Ирландии, Тринити-колледжа в Дублине и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия) предположили, что активация эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов и сердечных полостей, может поддерживаться у перенесших Covid-19 пациентов и вносить свой вклад в продолжающийся патогенез. Исследование опубликовано в Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Авторы работы обследовали 50 пациентов спустя в среднем 68 дней после заражения SARS-CoV-2. В том числе они изучили их маркеры острой стадии инфекции, показатели активации эндотелиальных клеток и нетоза (вид программируемой клеточной гибели нейтрофилов), а также образование тромбина — естественного и важнейшего компонента свертывающей системы крови.

Как оказалось, у пациентов с продолжительным Covid-19, по сравнению с контрольной группой здоровых людей, наблюдалась повышенная свертываемость крови. При таком состоянии тромбы формируются быстро, плохо рассасываются, а сгустки способны спровоцировать закупорку сосудов и привести в итоге к тромбозу вен или инсульту. Устойчивая эндотелиопатия чаще встречалась у пожилых, пациентов с сопутствующими болезнями и тех, кому требовалась госпитализация. Причем маркеры воспаления, в отличие от показателей свертываемости крови, со временем возвращались к норме.

«Наши результаты показали, что устойчивая эндотелиопатия — обычное явление у выздоравливающих пациентов с коронавирусом. Вероятно, она и способствует длительному патогенезу Covid-19», — подытожили ученые. По их мнению, понимание первопричины заболевания — важный шаг к разработке эффективных методов лечения.

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