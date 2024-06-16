закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков расстроился из-за решения Зеленского

1
  • 16.06.2024, 14:35
  • 2,136
Песков расстроился из-за решения Зеленского
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля сделал двусмысленное заявление о «держащемся за кресло».

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он отказывается заключать мирные договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что украинский лидер «ради Родины» якобы должен пойти на мир с Москвой, и пригрозил Киеву дальнейшим ухудшением ситуации на фронте.

Соответствующее заявление Песков сделал в разговоре с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным. Он, в частности, сказал, что Зеленский «приходил к власти под флагом мира», «всегда говорил что не держится за кресло» и «готов на все ради своей Родины».

Песков также цинично назвал предложение Путина завершить войну выведением войск Украины с собственных территорий «мирной инициативой».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко