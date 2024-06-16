Песков расстроился из-за решения Зеленского 1 16.06.2024, 14:35

2,136

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля сделал двусмысленное заявление о «держащемся за кресло».

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он отказывается заключать мирные договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что украинский лидер «ради Родины» якобы должен пойти на мир с Москвой, и пригрозил Киеву дальнейшим ухудшением ситуации на фронте.

Соответствующее заявление Песков сделал в разговоре с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным. Он, в частности, сказал, что Зеленский «приходил к власти под флагом мира», «всегда говорил что не держится за кресло» и «готов на все ради своей Родины».

Песков также цинично назвал предложение Путина завершить войну выведением войск Украины с собственных территорий «мирной инициативой».