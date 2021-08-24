Политолог: Путин вызывает Лукашенко «на ковер», чтобы поставить перед ним два вопроса 7 24.08.2021, 15:25

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В Кремле потирают руки, наблюдая за ошибками узурпатора.

На предстоящей анонсированной встрече в Москве Путина и Лукашенко Кремль поставит два вопроса перед белорусским правителем, полагает политический обозреватель Александр Класковский.

— Для Москвы сверхзадача – подписание всех дорожных карт, которые сейчас называют «союзными программами», но смысл от этого не изменился. В плане институциональном Москве нужно сильнее привязать к себе Беларусь, — отметил обозреватель на «Еврорадио».

И через некотороые время после подписания этих документов Москва сможет поставить вопрос и про общую валюту, и про наднациональные органы.

Второй вопрос касается «конституционных изменений». Чисто практически Кремль все-таки хочет, чтобы в Беларуси была не настолько персоналистская система уравления. Чтобы парламент получил какие-то полномочия и на этом поле можно было играть.

При этом Александр Класковский наблюдает достаточно сложные отношения между Путиным и Лукашенко.

— Я не думаю, что Путин сегодня заинтересован в том, чтобы идти на конфронтацию с Западом на почве белорусского вопроса, тем более подыгрывать белорусскому руководству. Оно, конечно, хотело бы и все время втягивает Россию в свою игру, все время звучит этот лейтмотив, что «мы в одном окопе» и «Беларусь — это только плацдарм для того, чтобы атаковать Россию».

Я думаю, Путин сегодня потирает руки, наблюдая, как Лукашенко все больше ругается с Западом, потому что это усиливает зависимость Беларуси от Москвы.

Во-вторых, все-таки для Путина сейчас такая фаза, когда он недавно встретился с Байденом, Меркель только что прилетала в Москву, тоже оказала уважение. Путину нужно достроить «Северный поток-2», и вообще, если брать так называемую российскую элиту, то все их капиталы на Западе.

Полагаю, что Путину уже хватило Крыма, хватило Донбасса, хватило этих санкций, которые он получил от Запада. Зачем ему влазить в какие-то авантюры Лукашенко?

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