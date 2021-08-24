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Венесуэла осталась без программы «нефть и обмен на еду»

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  • 24.08.2021, 18:47
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Венесуэла осталась без программы «нефть и обмен на еду»

Топ-менеджеры, которым доверили сделки, погорели на хищениях.

Венесуэла, потерявшая за последние пять лет 30% ВВП, две трети добычи нефти и признание легитимности власти Николаса Мадуро большинством западных стран, на всех порах мчится к новому продовольственному кризису, передает finanz.ru.

Программа «нефть в обмен на еду», запущенная венесуэльским правительством в декабре 2020 года, чтобы закупать продукты питания для половины населения, получающего государственные пайки, развалилась после того, как в назначенной для оформления сделок компании вскрылись хищения на десятки миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, прокуратура Венесуэлы в конце марта предъявила обвинения топ-менеджерам малоизвестной компании Supracquimic, которая, по задумке властей, должна была выкупать баррели у государственной PDVSA, а затем менять их на продовольствие при продаже в Азию.

Отрезанная санкциями США от международных рынков капитала и возможности сбыта единственного экспортного товара - сырой нефти, - Венесуэла более двух лет пытается наладить бартерные схемы поставок, чтобы обеспечить едой и медикаментами граждан, более 90% которых живут меньше чем на 2 доллара в день.

Предпринятая в декабре попытка заключалась в том, чтобы продавать малозаметной компании по 5 млн баррелей в месяц. Та в ответ обязалась поставлять в страну продовольствие на вырученные средства.

С декабря прошлого года по 10 февраля текущего добывающая корпорация PDVSA произвела шесть поставок общим объемом 6,2 млн баррелей стоимостью 260 млн долларов. Эта нефть оказалась на танкерах, уходящих в Азию, выяснил Reuters, проанализировав внутренние документы компании.

Но значимых поставок продовольствия в Венесуэлу так и не произошло. 30 марта власти Венесуэлы выпустили ордер на арест президента Supraquimic Оскара Гарсии и Хосе Льямозаса - владельца компаний, которые продавали Supraquimic еду. Льямозас провел три месяца под арестом, и теперь предстанет перед судом. Гарсия исчез в неизвестном направлении, и найти не удалось.

Венесуэла, некогда богатейшая страна Латинской Америки, продолжает страдать от гиперинфляции, которая составила 240% с января по апрель 2840% за последний год, и массовой эмиграции, достигшей, по данным ООН, 4,5 миллиона человек.

В начале мая правитель страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара.

До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

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