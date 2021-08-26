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В Латвию за сутки не пустили 101 мигранта с территории Беларуси, в Литву — 150

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  • 26.08.2021, 11:52
В Латвию за сутки не пустили 101 мигранта с территории Беларуси, в Литву — 150
иллюстрационное фото

Режим создает новую волну провокаций?

После короткой передышки вновь вырос поток мигрантов на границе Беларуси с Латвией и Литвой. Об этом сообщают пограничные ведомства стран-соседок.

За прошедшие сутки литовские пограничники не пустили в страну более 150 нарушителей. Попытки пересечь государственную границу предпринимались в Игналинском, Варенском, Шальчининкайском и Друскининкайском районах, сообщает Delfi. Мигранты шли как по одиночке, так и группами.

Латвийские пограничники в среду не впустили в страну 101 мигранта, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает пресс-служба госпогранохраны Латвии. До этого, во вторник, охрана пресекла попытки 68 иностранцев перейти границу. Всего с 10 августа Латвия не пустила в страну 645 нарушителей.

На прошлой и в начале этой недели попыток незаконно пробраться в одну из стран ЕС с территории Беларуси практически не предпринималось.

Как развивался миграционный кризис

Весной 2021 года, напомним, на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой Вильнюс заявил о растущем потоке нелегальных мигрантов, которые идут через границу с белорусской стороны. В Литве отмечают, что мигранты массово хлынули через границу сразу после инцидента с самолетом Ryanair и реакции на это западных стран. За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. Если сравнивать с нынешним годом, то на начало июля число уже перевалило за 1,5 тысячи, а на сегодня выросло больше чем в два раза — свыше 4000 нелегальных мигрантов.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Между тем иракские авиакомпании перестали доставлять пассажиров из своей страны в Беларусь.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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