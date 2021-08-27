Байден приказал нанести удары по боевикам ИГ после теракта в Кабуле 27.08.2021, 7:35

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Джо Байден

фото: Reuters

Президент США заявил, что террористов выследят и заставят заплатить.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после теракта в Кабуле, в результате которого погибли несколько десятков человек, в том числе 12 американских военнослужащих. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он поручил Пентагону подготовить удары по объектам и главарям террористов, где бы они не находились.

«Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал Байден.

По его словам, теракты устроила ячейка террористической группировки «Исламское государство», действующая в Афганистане и Пакистане. Он отметил, что пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков «Талибана» и «Исламского государства» для проведения этой атаки. Байден считает, что талибам не выгодно сотрудничество с ИГ, так как они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.

Байден также назвал героями погибших в результате взрывов американских военных и сказал, что его сердце «болит за них». Он взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, но отметил, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что прошлый президент заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая.

«Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане — стране, которая никогда за всю свою историю не была единой», — сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.

Днем 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло два взрыва, в результате которых погибли, по разным данным, от 60 до 90 человек, еще более 140 получили ранения. Среди погибших оказались 12 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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