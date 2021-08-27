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СМИ: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек

  • 27.08.2021, 8:30
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СМИ: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек

Получена актуальная информация из афганского минздрава.

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА "Новости" источник в афганском минздраве.

Как заявил собеседник агентства, число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

СМИ со ссылкой на заявление ИГ сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. США считают, что к атакам причастен входящий в ИГ "Вилаят Хорасан".

Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.

Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.

Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.

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