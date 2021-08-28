Сопротивление — это уже наш смысл жизни 1 28.08.2021, 8:09

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Больше всего власть боится организации масс.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал мнение одного из участников минских протестных чатов:

— Режим надо подтачивать постоянно и настойчиво, не забывая оказывать "подпольное" сопротивление по мелочам. А там спонтанно и день Х придет, когда множество факторов одновременно сложится — санкции, давление извне, обнищание, увольнения, недовольство.

А пока следует упорно оказывать постоянное сопротивление хотя бы по мелочам:

Распространяем самиздат для соседей, распечатываем газеты и кидаем в ящики соседей.

Сказать "нет" поборам на работе во всякие мутные лукашенковские фонды мира. Отказываться подписывать всякие незаконные списки и документы.

Не сдавать деньги в садиках и школах, а поставить вопрос: "Почему в бюджете нет денег на ремонт школы или садика, а на показуху есть?" Организовывать других родителей на это, вместе легче.

Засыпать жалобами горисполком, депутатов и ЖКХ, чтобы не трубы перекрашивали в КЗ цвет, а ремонтировали убогие улицы и дворы. Чтобы не памятники Ленину за миллион рублей ремонтировали, а дороги и дворы, которые особенно в малых городах в жутком состоянии. И постоянно подбивать на это соседей, знакомых — лучше коллективные жалобы!

Записывайте на телефон видео и разговоры с представителями власти и распространяйте их в соцсетях и в Интернете, называя их имена и названия учреждений!

Больше всего власть боится организации масс. Поэтому не сидим на диване, а организовываемся в группы для давления на власть.

Страна очнись!

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