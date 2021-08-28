Ученые обнаружили загадочное свойство Боснийских пирамид 10 28.08.2021, 8:14

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Открытие может поменять историю не только Европы, но и всей нашей планеты.

Семир Османагич, который является первооткрывателем Боснийских пирамид, рассказал о том, что ему удалось сделать еще одно невероятное открытие. Также он добавил, что оно может поменять полностью историю не только Европы, но и в целом всей нашей планеты.

Об этом сообщает газета Daily Star (перевод — planetanovosti.com).

На самой вершине Боснийской Пирамиды Солнца ученый обнаружил волны Тесла, скорость распространения которых превышает скорость света. Особенностью волн является то, что они легко проникают сквозь самые разные космические тела. Исследователь считает это удивительным открытием и доказательством существования некого «космического интернета», с помощью которого происходит подержание связи между галактиками.

Боснийские пирамиды могут играть роль энергетических ускорителей, отправляющих, а также получающих информацию непосредственно через Солнце. Османагич уверен в том, что вся местность в округе была спроектирована таким образом, чтобы создавать невероятно мощный энергетический комплекс. Он получил название боснийской долины пирамид.

Данный поток раньше был более интенсивным и мощным, а самой сильной Земля в энергетическом плане была в конце ледникового периода – около 12 тысяч лет назад. Именно такое заявление было сделано исследователем. Он пытается таким образом натолкнуть других ученых на мысль о том, что пирамиды на нашей планете создавались высокоразвитыми цивилизациями и они при этом ставили перед собой какую-то определенную цель.

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