Врачи рассказали, какой кофе полезен для печени и позволяет похудеть 5 28.08.2021, 9:21

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Исследование провели итальянские медики.

Любимый многими кофе, но только без кофеина – эффективный природный гепатопротектор, также напиток способен снижать избыток сахара в крови.

К такому выводу пришли итальянские медики: результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients, сообщает Change.

С помощью кофе без кофеина можно поддержать печень при жировом гепатозе (или неалкогольной жировой болезни печени), которым сейчас страдает все больше людей. Это заболевание развивается на фоне ожирения и нерационального, нездорового питания, курения и злоупотребления алкоголем, постоянных стрессов.

При жировом гепатозе в клетках печени накапливается жир, начинается воспалительный процесс, затем формируется фиброз (разрастание соединительной ткани в печени). Если состояние не лечить, то оно может закончиться циррозом печени.

Опасность заболевания в том, что неалкогольная жировая болезни печени долго протекает без симптомов. Ученые провели интенсивное исследование на лабораторных мышах. И пришли к выводу, что употребление кофе оказывает защитное действие против жирового гепатоза.

Кофе без кофеина поможет поддержать печень и похудеть

Природным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем полифенольной фракции, то есть хлорогеновых кислот. Так, после употребления кофе без кофеина исследователи отметили снижение воспалительного процесса в печени и активное восстановление клеток. А еще медики заметили, что кофе без кофеина эффективен в плане снижения веса.

Кофейные зерна, особенно зеленые, особенно богаты хлорогеновыми кислотами. Но добиться эффективного похудения только с помощью употребления кофе не получится несмотря на то, что он действительно способствует жиросжиганию. К тому же, не стоит злоупотреблять кофе.

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