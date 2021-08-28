закрыть
28 августа 2021, суббота, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачи рассказали, какой кофе полезен для печени и позволяет похудеть

5
  • 28.08.2021, 9:21
  • 12,126
Врачи рассказали, какой кофе полезен для печени и позволяет похудеть

Исследование провели итальянские медики.

Любимый многими кофе, но только без кофеина – эффективный природный гепатопротектор, также напиток способен снижать избыток сахара в крови.

К такому выводу пришли итальянские медики: результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients, сообщает Change.

С помощью кофе без кофеина можно поддержать печень при жировом гепатозе (или неалкогольной жировой болезни печени), которым сейчас страдает все больше людей. Это заболевание развивается на фоне ожирения и нерационального, нездорового питания, курения и злоупотребления алкоголем, постоянных стрессов.

При жировом гепатозе в клетках печени накапливается жир, начинается воспалительный процесс, затем формируется фиброз (разрастание соединительной ткани в печени). Если состояние не лечить, то оно может закончиться циррозом печени.

Опасность заболевания в том, что неалкогольная жировая болезни печени долго протекает без симптомов. Ученые провели интенсивное исследование на лабораторных мышах. И пришли к выводу, что употребление кофе оказывает защитное действие против жирового гепатоза.

Кофе без кофеина поможет поддержать печень и похудеть

Природным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем полифенольной фракции, то есть хлорогеновых кислот. Так, после употребления кофе без кофеина исследователи отметили снижение воспалительного процесса в печени и активное восстановление клеток. А еще медики заметили, что кофе без кофеина эффективен в плане снижения веса.

Кофейные зерна, особенно зеленые, особенно богаты хлорогеновыми кислотами. Но добиться эффективного похудения только с помощью употребления кофе не получится несмотря на то, что он действительно способствует жиросжиганию. К тому же, не стоит злоупотреблять кофе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»