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Самые дорогие и дешевые города мира: чем они отличаются от Минска

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  • 29.08.2021, 10:23
  • 3,152
Самые дорогие и дешевые города мира: чем они отличаются от Минска

Так где выгоднее жить?

Мы часто сравниваем жизнь в Беларуси с другими странами, любим обсудить, что сколько стоит в Минске и в соседних Киеве, Москве или Варшаве.

Но сегодня Myfin.by предлагает заглянуть за финансовый горизонт, сравнить наши цены с ценами самых дешевых и самых дорогих городов мира. Кстати, сделать это не так просто. Потому что цены не полностью, но очень сильно связаны с доходами в этой же местности. Потому что в каждом обществе своя культура потребления. Где-то, если ты работаешь в офисе, то просто обязан покупать вещи определенного класса, как правило – дорогие, а где-то регулярно питающийся человек считается, как минимум, не бедным.

Что за цифры и откуда?

Источник данных – портал Numbeo.com. Вся его информация основана на отзывах жителей разных стран и городов. На основе их сведений формируются средние показатели по ценам, доходам, ставкам, индексы качества жизни и количества разных благ.

Из всей массы данных мы взяли информацию о том, насколько жизнь в одном городе дороже или дешевле, чем в другом. При одинаковом подходе к расчету эти пропорции представляются более-менее объективными.

Итак, мы сравнили цены следующих продуктов:

молоко;

белый хлеб;

белый рис;

куриные яйца;

местный сыр;

куриное филе;

говяжий стейк;

яблоки;

бананы;

апельсины;

помидоры;

картофель;

лук;

салат;

вода (бутылка 1,5 л).

Все эти продукты входят в «западное» меню, по которому среди прочих компонентов рассчитывали стоимость жизни.

Цены на одежду определяли ориентировочно по четырем стандартным вещам:

пара джинсов (Levis 501 или похожие);

летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M);

пара кроссовок Nike (среднего класса);

пара мужской кожаной деловой обуви.

Также приняли во внимание коммунальные расходы на квартиру общей площадью 85 кв. м., цену 1 кв. метра жилья в центре города, среднюю зарплату после уплаты налогов и среднюю ставку по ипотеке.

5 дорогих и богатых городов

Дорогих городов больше, чем полдесятка. Первое место делят Париж, Цюрих и Гонконг, в следующих строках тоже конкуренция. Выберем те, что ближе нам географически и культурно, все-таки Париж будет понятней Гонконга.

Париж

Фото: pixabay.com

Столица Франции никогда не была дешевой. Общая стоимость жизни в Париже на 158,87% выше, чем в Минске. Продукты в Париже в 3,1 раза дороже минских, коммунальные услуги – в 3,9 раза, одежда и обувь – в 1,44 раза. Квадратный метр жилья в центре Парижа стоит в 7,47 раза дороже, чем в центре Минска. Процентная ставка по ипотеке на 20 лет – 1,23% годовых. Минчане, для сравнения, называли среднюю цифру в 16,63%.

Зарплата в Париже в 7,27 раз выше, чем в Минске.

Тель-Авив

Фото: pixabay.com

Столица Израиля не так далека, как это выглядит на карте. К тому же, у многих белорусов там есть знакомые, а проблем с языком не должно быть вовсе.

Жизнь в объединенном городском муниципалитете Тель-Авив-Яфо на 178,27% дороже, чем в Минске. Питание тоже дороже – в 2,86 раза, вещи – в 1,53 раза, коммунальные услуги – в 4,71 раза, одежда и обувь – в 1,53 раза. Цена метра жилья – в 6,67 раза. Ставка по ипотеке – 3,68%.

Зарплата выше минской в 6,19 раза.

Женева

Фото: pixabay.com

В Женеве, как и в других городах Швейцарии, все очень дорого. Жизнь там дороже, чем в Минске на 260,39%.

Питание дороже в 4,78 раза, коммунальные – в 4,45 раза, одежда и обувь – в 1,74 раза. Метр жилья в центре Женевы в 6,77 раза дороже, чем в Минске. Ставка по ипотеке – 1,39%.

Но и зарплаты в Женеве в 14 раз выше, чем в Минске.

Нью-Йорк

Фото: pixabay.com

Этот город часто бывает отправной точкой для расчетов цен. Нью-Йорк дороже Минска на 198,22%.

Питание дороже нашего в 3,23 раза, коммунальные – в 2,92 раза, одежда и обувь – только в 1,11 раза. Квадратный метр – в 7,24 раза. Ставка по ипотеке – 3,53%.

Зарплата выше минской в 13,38 раза.

Копенгаген

Фото: pixabay.com

Дания – тоже считается дорогой страной. Жизнь в Копенгагене дороже минской на 173,80%.

Питание дороже, чем у нас в 2,55 раза, коммунальные – в 3,66 раза, одежда и обувь – в 1,65 раза. Квадратный метр в центе города – в 3,85 раза. Ставка по ипотеке – 1,30%.

Зарплата выше, чем в Минске в почти в 8 раз.

5 дешевых городов

В список самых дешевых городов попали: Дамаск, Ташкент, Лусака Каракас и Алматы. Однако нам показалось некорректным оценивать показатели воюющей Сирии и слишком далекой от нас Замбии. Потому вместо Дамаска и Лусаки возьмем Бишкек и Кишинев, сравнительно недорогие города в небогатых странах. А вот столицу дружественной Венесуэлы все-таки оставим.

Каракас

Фото: pixabay.com

Венесуэла близка нам политически, но не по образу жизни, потому сравнение выходит разнонаправленным. Жизнь в Каракасе на 62% дешевле минской.

Но продукты дороже на 16%. Зато коммунальные дешевле на 69%, одежда и обувь – на 21%. Квадратный метр в центре столицы тоже дешевле – на 53%. Ставка по ипотеке - 23,55%, но разброс от 10% до 40%, видимо, как и у нас, есть льготные кредиты для отдельных категорий.

Средняя зарплата на 41% ниже, чем у нас. В такой ситуации большая часть денег должна уходить на продукты, а они в Каракасе дороже наших

Ташкент

Фото: pixabay.com

Столица Узбекистана всегда радовала дешевизной и богатством рынков. Жизнь в Ташкенте на 15,34% дешевле, чем в Минске.

Но продукты из нашего списка дешевле всего на 1%. Хотя это сравнение не особенно удачно, местные жители имеют свои традиции питания. Коммунальные платежи дешевле на 47%, одежда и обувь – на 27%. Квадратный метр в центре дешевле, чем в Минске, на 43%. Ипотеку дают под 20,34%.

Зарплаты в Ташкенте на 41% ниже, чем в Минске.

По этим показателям жизнь в Минске как-то привлекательней. Но мы не можем учесть всю специфику Востока.

Бишкек

Фото: pixabay.com

Восточная специфика актуальна и для столицы Кыргызстана. Но жизнь там на 22,20% дешевле, чем в Минске.

Продукты из нашего списка в Бишкеке дешевле на 7%. Коммунальные – на 30%, одежда и обувь – на 49%. Квадратный метр – на 62% дешевле, чем в Минске. Ипотеку дают под 16,14%.

Зарплата в Бишкеке на 41% ниже, чем в Минске.

По совокупности показателей выходит беднее, чем у нас.

Алматы

Фото: pixabay.com

Бывшая столица Казахстана дешевле Минска на 7%.

Но продукты из «западного списка» вышли на 2% дороже. Коммунальные дороже на 8%. Однако, одежда и обувь дешевле на 9%. Квадратный метр дешевле на 41%. Ипотеку дают под 12,67%.

Зарплаты в Алматы на 8% ниже, чем в Минске.

Кишинев

Фото: pixabay.com

Жизнь в столице Молдовы оказалась всего на 2,13% дешевле, чем столице Беларуси.

Продукта там дешевле на 7% (если б нашем списке было больше овощей и фруктов, то разница была бы больше, и еще больше, если в списке осталось вино). Одежда и обувь на 7% дешевле. Зато коммунальные расходы вполне европейские: выше чем в Минске в 2,38 раза. Ставка по ипотеке – 9,09%. Но квадратный метр жилья в центре Кишинева дешевле минского на 46%, почти в 2 раза.

Зарплата в Кишеневе на 2% выше, чем в Минске.

Так где же жить дороже?

Для лучше восприятия сведем некоторые данные по этим городам в таблицу и переведем денежные показатели в белорусские рубли.

Здесь у нас появляется новый ориентир – сумма необходимая для жизни семьи из четырех человек по нормам Numbeo.com. В эти нормы, кроме питания по западному образцу и одежды, входят: аренда жилья, интернет, мобильная связь, покупка домашних товаров, техники, занятия в фитнес-клубе и теннис для всех членов семьи, билеты на общественный транспорт, умеренное потребление алкоголя, периодические выходы в ресторан и кинотеатр. В общем, то, что считают необходимыми минимумом в благополучном обществе.

Сразу бросается в глаза, что средний доход в самых дорогих городах близок по величине к стоимости комфортной жизни семьи из четырех человек. В Минске и остальных городах, даже двух средних зарплат на такой образ жизни не хватает. Здесь и находим наше главное отличие от богатых городов и сходство с дешевыми. А вот стоимость квадратного метра жилья неплохо коррелирует с зарплатами.

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