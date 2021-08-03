Байдарочницы-ябатьки провалились на Олимпиаде в Токио 14 3.08.2021, 10:34

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Перед выездом на Игры спортсменки встретились с Лукашенко.

В первый день розыгрыша медалей среди байдарочников на олимпийском канале Sea Forest Waterway беларусы имели хорошие шансы на награду. В женской байдарке-двойке на 500 метров в финале на старт выходили Ольга Худенко и Марина Литвинчук. На этой дистанции в 2019 году белоруски выиграли чемпионат мира и домашние Европейские игры, сообщает «Трибуна».

Оптимистична была и американская аналитическая компания Gracenote, рисовавшая перед Токио нашим байдарочницам золотую награду на 500 метрах. Правда, только смущало июльское выступление на чемпионате Европы-2021. Там Худенко и Литвинчук заняли скромное для многократных чемпионок мира третье место. Однако тренерский штаб во главе с Владимиром Шантаровичем был уверен в олимпийском успехе двойки, поэтому именно на нее сделали основную ставку, отказавшись от одиночки. Главными соперницами беларусок виделся дуэт из Новой Зеландии Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал. Отметим, что перед стартом двоек Кэррингтон взяла золото в байдарке-одиночке на 200 метров.

Однако у белoрусок прогнозируемая медаль не сбылась. Худенко и Литвинчук, плывшие по второй дорожке, начали проигрывать будущим чемпионкам-новозеландкам уже со старта. На экваторе дистанции подопечные Шантаровича показали пятое время, отставая от лидеров на 1,42 секунды. Дальше показалось, что наша двойка постепенно прибавляла и вот-вот должна была ворваться в тройку, но экипажи из Польши и Венгрии не дали сделать этого. По итогу у девушек шестое место.

За год до Олимпиады Литвинчук нахваливала внимание государства к своему виду спорта.

«Нам покупает государство и лодки, и весла. Национальная команда не обделена ничем – так же, как и экипажи, и одиночки. Есть все. Сейчас прекрасный канал в Заславле, где мы сейчас выступаем. Сделан на очень высоком уровне», – говорила чемпионка мира за полторы недели до выборов, перед этим публично раскритиковав действия оппонентов Лукашенко при сборе подписей за выдвижение кандидатур в президенты.

В декабре 2020-го Литвинчук подписала прорежимное письмо, отказавшись комментировать, что же ее побудило сделать это. А вот партнерша по двойке Худенко не стала оставлять автограф. Вот только спортсменку все равно видели в компании Лукашенко. В январе девушки побывали на новогоднем приеме в резиденции политика. Литвинчук даже сфотографировалась там с певцом Валерием Сюткиным.

Байдарочницы встретились с Лукашенко еще раз перед Олимпиадой на церемонии проводов. Худенко тогда призналась, что речь политика «всегда мотивирует, всегда заряжает на успех». Литвинчук же пожелала всем хорошего настроения и попросила болеть за Беларусь.

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