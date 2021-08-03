В Литве «нарисовали» портрет типичного нелегального мигранта с территории Беларуси 5 3.08.2021, 12:59

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Фото: Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Данные приведены по состоянию на 1 августа.

С начала года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более четырех тысяч человек. Больше половины из них — граждане Ирака. Об этом сообщает официальный статистический портал Литвы.

Данные госстат приводит по состоянию на 1 августа. С начала года незаконно границу пересекли немногим более 4026 человек. То есть в 54 раза больше, чем за весь прошлый год.

Значительный прирост миграции отмечается в июле. Если в начале лета границу незаконно пересекали не больше 50 человек в день, то с июля — больше сотни. 1 августа зафиксирован рекорд — 294 задержанных.

Из общего числа нелегалов только девять проникли в страну не с территории Беларуси. Подавляющее большинство иностранцев пришли в Литву через Гродненский участок белорусской границы.

Из 4026 мигрантов, 2714 — граждане Ирака. За ними следуют представители Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и России. Кроме того с начала года границу с Литвой незаконно пересекли 65 белорусов.

Типичный соискатель статуса беженца — это житель Ирака в возрасте до 29 лет. Четверть мигрантов — несовершеннолетние. Из них 471 — дети в возрасте до 9 лет.

В ответ на увеличение миграционного потока, с августа в школе Службы охраны границ (СОГ) Литвы будут проводится курсы для подготовки пограничников. После успешного завершения теоретической части, выполнения практических заданий выпускники получат сертификаты об окончании обучения и будут трудоустроены в центре регистрации иностранцев или на одной из погранзастав.

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