Кристина Тимановская показала нам отличный пример 13 Телеграм-канал «Белые халаты»

3.08.2021, 13:22

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Кристина Тимановская

Каждый на своем месте может сопротивляться режиму.

На просторах интернета нам встретилось следующее мнение:

«Тимановская, между прочим, наконец-то сказала то, что каждый белорус должен был сказать еще давно:

Я не полезу туда без страховки

Я не пойду в шахту с неисправным СИЗ

Я не буду собирать с родителей деньги на шторы

Я не выйду на субботник

Я не буду водить автобус в две смены

Я не буду работать в цеху при -10

Я не буду заполнять эти бессмысленные бумажки

Я не пойду в ваш профсоюз

Я не буду бить палкой людей

Я не буду, не хочу, не войду в положение, я не собираюсь «понимать», решайте сами свои проблемы

И это для нас — единственный путь

(Митя Оганесян)»

Кристина Тимановская действительно заявила на весь мир о том, как по-настоящему все должно быть организовано и как все должно эффективно работать.

Спортсменка отказалась бежать не свою категорию, потому что это могло угрожать ее здоровью и спортивной карьере. Белорусские же спортивные чиновники как всегда, по привычке, возмутились: почему это человек внезапно не хочет делать то, что он, вообще-то делать и не должен?

Чиновники привыкли к безоговорочной покорности белорусского человека и, когда спортсменка Тимановская огорошила их решительным «нет», по-привычке пошли в атаку. Ну и, как всегда, все уронили.

Эта ситуация максимально красноречива и показательна, и в частности — для медиков.

На протяжении практически года наш канал, как мантру, повторяет: не делайте того, что не написано в вашем договоре, не предусмотрено служебной инструкцией, не значится в трудовом кодексе и, наконец, — того, что опасно для вашей жизни и здоровья. И мы будем это повторять, пока не будем услышаны.

Банальные примеры из прошлого: мы отказываемся сдавать деньги на субботник — нас начинают ругать за то, что мы безответственные работники и стыдить перед коллективом. И вдруг мы забываем, что мы и не должны были сдавать никакие деньги, что субботник — дело добровольное и что никто не может заставить нас в нем участвовать. И вот мы сдаем эти 5 рублей и идем красить лавочки. Потому что привыкли не бороться за то, чтобы в отношении нас соблюдался закон, а не чьи-то фантазии и желания.

Или, возьмем профсоюз. Мы имеем право не состоять в профсоюзе или состоять, но в независимом. Но нас постоянно клюют сверху, говоря, что мы обязаны состоять в госпрофсоюзе, иначе мы плохие работники и к нам будет применено вставить название любых санкций.

А если размышлять трезво — мы не обязаны вступать в госпрофсоюз. Не обязаны делать отчисления. Не обязаны оправдываться и отчитываться за то, что хотим состоять в независимом профсоюзе. Это наш выбор и закон на его стороне.

Мы не обязаны подвергать себя и своих пациентов опасности тогда, когда выходим на работу вторые сутки к ряду. Или тогда, когда сознание мутнеет от того, что мы отработали в СИЗ 8 часов без перерыва, вследствие чего мы обезвожены, слабы и не можем сконцентрироваться даже на том, куда мы положили ручку или стетоскоп.

Это не наши проблемы, если завтра некому выйти на сутки. Это не наши проблемы, если на 10 имеющихся ставок в отделении всего 3 врача.

Уставший, вымотанный врач делает куда больше ошибок — это доказано множеством исследований. Если мы допустим ошибку от усталости — никто из тех, кто требовал с нас присутствия на работе вторые, третьи сутки подряд, не прикроет нас, не поможет нам справиться с проблемой. Они выставят нас на амбразуры, представив переработку нашей же инициативой.

Кристина Тимановская показала нам отличный пример того, как можно отказаться выполнять что-то, что ты не должен делать. Да, сейчас она встала перед лицом последствий. Но эти последствия — не ее вина. Эти последствия существуют лишь потому, что мы все, каждый из нас, годами молчали.

Потому что каждая сфера работы, жизни, достижений в Беларуси пронизана тем, что у обычного исполнителя нет ни голоса, ни значения, ни права выбора.

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