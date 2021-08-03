Виталий Портников: Лукашенко вообще съехал с катушек 2 3.08.2021, 16:26

10,152

Виталий Портников

Фото: facebook.com

К российским диверсантам в Украине просто прибавились белорусские.

С режимом Лукашенко, как и с режимом Путина, все уже давно ясно. Белорусский и российский диктаторы демонстрируют полное неуважение к закону, к человеческой жизни, к суверенитету других стран, пишет украинский публицист Виталий Портников для сайта espreso.tv.

После начала белорусских протестов Лукашенко вообще съехал с катушек. Очевидно, что в отличие от куда более уравновешенного и циничного Путина, белорусский политик искренне верил в то, что его холопы его любят. А когда холопы продемонстрировали, что никакой любви нет и в помине, стал мстить и наказывать. Одна история с посадкой в Минске самолета компании Rianair чего стоит! А последняя попытка белорусских чиновников депортировать из Токио спортсменку, которая всего лишь усомнилась в своей способности хорошо пробежать эстафету на 400 метров! Что это, если не безумие?

Но когда безумец руководит целым государством со спецслужбами, это опасно не только для него и для жителей его несчастной страны. Это опасно и для тех, кто живет в других странах. Именно поэтому этим другим странам и нужны спецслужбы. Защищаться от возможной угрозы. Вычислять чужих агентов. Защищать порядок в собственной стране.

Ну а если спецслужбы — личная опричина президента и его друзей, если они занимаются Чаусом, то каждый, кто живет в Украине, не может рассчитывать на безопасность. Убьют — кого захотят.

Примерно то же самое в Украине уже было — во времена Виктора Януковича. Тогда спецслужбы тоже были личной опричниной президента, а агенты ФСБ чувствовали себя в Украине как дома. Теперь к российским диверсантам просто прибавились белорусские.

Когда никто во власти не занимается государством, а занимается исключительно обеспечением прихотей Владимира Зеленского, может произойти и не такое. Украинцы даже и представить не могут, что их может ожидать в стране деградирующих институций и неуемного самолюбования первого лица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».