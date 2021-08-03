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В Украине впервые строят дом с помощью 3D-принтера

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  • 3.08.2021, 22:00
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В Украине впервые строят дом с помощью 3D-принтера
Фото: В Украине впервые будут дом с помощью 3D-принтера (Недригайлівська община, Facebook)

Фотофакт.

В поселке городского типа Недригайлове, впервые в Украине, напечатают дом с помощью 3D-принтера. В рамках экперимента, рассчитано "построить" здание размером 6х8 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Недригайловской общины.

"Впервые в Украине напечатают дом с использованием технологии 3D-печати. Принтер разработан и произведен в Украине компанией "Меллівора", а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом", - отмечает пресс-служба.

Известно, что принтер позволяет отпечатать здание площадью до 200 квадратных метров всего за несколько дней, однако пока запланировано ограничиться 48 квадратными метрами.

После завершения строительства, дом передадут в распоряжение жителей поселка.

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