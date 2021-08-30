Сильное обращение честного тренера к белорусским хоккеистам 12 30.08.2021, 18:48

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Александр Руммо

Карма настигнет всех.

Белорусский специалист Александр Руммо поделился мнением о национальной команде, пишет «Трибуна».

«Хоккеистам не хватило мужества, смелости заступиться за свой народ, за своих же болельщиков. Ты мог быть за Лукашенко, за власть, но, извините, когда твоих болельщиков непонятно кто на улицах избивал, в тюрьмы кидал и продолжает это делать, ты что, не знал об этом? Тебе было страшно сказать, что так делать нельзя? Почему ты молчал, когда на улицах творился настоящий беспредел? Многие же ребята из сборной играют в других странах, в нормальных лигах. И что, в этих странах происходит такой беспредел, как в Беларуси? Люди выходят на мирные протесты, а против них ведется настоящая война. Вы, хоккеисты, при этом промолчали и думали, что отношение болельщиков к вам не изменится? Если вы так думали, то вы, мягко скажем, глупые. Поэтому сегодняшнее отношение белорусов к сборной – это как раз то, что игроки и заслужили. 100 процентов! Это же карма, и я в нее верю. Она всех настигнет при этой жизни, каждый ответит за свои слова и поступки. Получит то, на что наработал.

В итоге эта карма собрала сборную, завезла в Братиславу и показала, что в этой жизни не все решает спорт, что хоккей – это не самое главное. Нужно ценить и другие, более важные вещи. Может, игроки задумаются над тем, что они делают или не делают. Я не говорю о канадцах, которым паспортов наделали. Им вообще все равно, что происходит в нашей стране. Я про беларусов, которые, когда уничтожают их народ, просто молчат», – сказал Руммо.

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