США полностью вывели войска из Афганистана 31.08.2021, 7:37

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фото: EPA

Операцию по эвакуации завершена.

Американские военные окончательно покинули Афганистан после почти 20-летнего пребывания в стране, сообщает AP со ссылкой на источник. Представитель Пентагона на брифинге подтвердил эту информацию.

«Охранник из числа талибов в аэропорту Кабула говорит, что последние американские самолеты улетели после двух десятилетий войны», — говорится в сообщении AP.

Таким образом, аэропорт Кабула, который остался единственным способом эвакуации из страны, окончательно перешел под контроль «Талибана». В Пентагоне также заявили, что американские военные завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана.

США начали выводить войска из Афганистана в начале 2021 года. Президент США Джо Байден планировал завершить операцию к 11 сентября.

После начала вывода войск движение «Талибан» стало постепенно захватывать провинции Афганистана. 15 августа талибы заняли Кабул и объявили контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани после переговоров с талибами согласился уйти в отставку и уехал в ОАЭ. Талибы договорились с Байденом, что вывод американских войск должен завершиться к 31 августа — в противном случае боевики пригрозили «последствиями».

После этого из Кабула началась эвакуация иностранных граждан и местных мирных жителей. За две недели из города экстренными рейсами разных стран эвакуировали больше 100 тысяч человек.

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