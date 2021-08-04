Рекордная жара в Греции: температура превысила +47 градусов 1 4.08.2021, 9:52

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Абсолютный рекорд зарегистрировали недалеко от Салоников.

На севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, которая составила +47,1 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Температурный рекорд зарегистрировали в городе Лангадас, недалеко от Салоников.

Согласно показаниям 205 метеостанций, установленных Национальной обсерваторией Афин (NOA) в разных частях страны, в городе Макракоми столбики термометра поднялись до +46,2 градусов, а в городке Арфара на юго-западе Пелопоннеса до +46,1.

В еще нескольких городах фиксировали температуры от +45,6 до +45,9 градусов по Цельсию.

В греческой столице Афинах самая высокая дневная температура - +45 градусов - была зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Метеорологическая служба предупредила, что сильная жара, как ожидается, сохранится и в среду, с температурами выше +40 градусов во многих частях страны, включая Афины и острова в центральной части Эгейского моря, а также на Крите.

Напомним, десятки домов были эвакуированы на севере Афин во вторник днем из-за лесного пожара, который начался раньше в лесных массивах вблизи пригорода Варимпампи и вырвался из-под контроля.

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