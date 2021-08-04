Ученые рассказали, как вегетарианская диета влияет на самочувствие человека 8 4.08.2021, 12:12

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Проведено исследование на очень большой выборке — 49 889 человек.

Одни научные работы показывают, что связь между депрессивными симптомами и вегетарианской диетой существует, другие — наоборот. Ученые из университетов Рурского и Дуйсбурга-Эссена (Германия) провели исследование на очень большой выборке — 49 889 человек, 8057 из которых были вегетарианцами. Статья об этом опубликована в Journal of Affective Disorder, пишет Naked science.

Исследователи использовали статистическую программу для поиска оценок расстройств настроения. В результате ученые обнаружили значительное повышение показателей депрессии у вегетарианцев по сравнению с людьми, которые едят мясо.

Правда, авторы работы не стремятся делать каких-то однозначных выводов, могла ли депрессия быть связана с диетой или стала причиной каких-то других факторов. Так, в одном из проанализированных дополнительно исследований было показано, что чаще всего люди с депрессивными симптомами переходят на вегетарианскую диету после начала расстройства, предполагая, что в этом нет причинно-следственной связи.

А еще депрессия может усилить заботу человека о своем здоровье, что тоже поспособствует переходу к определенным типам питания, например вегетарианству. Депрессивные симптомы могут повысить и общее сочувствие к животным. Пока, впрочем, это лишь предположения. Чтобы установить истинную причину, авторы статьи намерены провести дополнительные исследования — с участием большего числа людей из разных стран.

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