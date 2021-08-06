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Из Токио высылают двух белорусских чиновников, причастных к попытке вывоза Тимановской

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  • 6.08.2021, 7:40
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Из Токио высылают двух белорусских чиновников, причастных к попытке вывоза Тимановской

Они уже покинули Олимпийскую деревню.

Двух членов олимпийской сборной Беларуси лишили аккредитации из-за их причастности к попытке вывезти на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Речь идет о тренерах Артуре Шимаке и Юрии Моисевиче.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.

1 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытались отправить в Беларусь после того, как она раскритиковала тренеров белорусской национальной команды на Олимпиаде. Легкоатлетка сказала, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ее могут посадить в тюрьму, и попросила о помощи японских правоохранителей.

2 августа появилась информация, что Тимановская попросила политического убежища в Польше, а ее муж выехал из Беларуси в Киев.

Польша выдала спортсменке и ее супругу гуманитарные визы. Евросоюз приветствовал решение Польши и заявил, что попытка насильного возвращения Тимановской в Беларусь — еще одно доказательство жестоких репрессий белорусского диктатора Лукашенко.

4 августа спортсменка вылетела из Токио в Вену, а оттуда — в Варшаву.

Международный олимпийский комитет начал официальное расследование инцидента с легкоатлеткой.

Несколько белорусских спортсменов покинули Беларусь после скандала вокруг Тимановской. Еще двое спортсменов отказались возвращаться в Беларусь и заявили, что останутся в Германии, где они сейчас находятся.

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