Из Токио высылают двух белорусских чиновников, причастных к попытке вывоза Тимановской 17 6.08.2021, 7:40

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Они уже покинули Олимпийскую деревню.

Двух членов олимпийской сборной Беларуси лишили аккредитации из-за их причастности к попытке вывезти на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Речь идет о тренерах Артуре Шимаке и Юрии Моисевиче.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.

An IOC Disciplinary Commission has been set up in the case of Krystsina Tsimanouskaya to clarify the circumstances around the incident and the roles the coaches Mr Artur Shimak and Mr Yury Maisevich played. #Tokyo2020 #Olympics /1 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

1 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытались отправить в Беларусь после того, как она раскритиковала тренеров белорусской национальной команды на Олимпиаде. Легкоатлетка сказала, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ее могут посадить в тюрьму, и попросила о помощи японских правоохранителей.

2 августа появилась информация, что Тимановская попросила политического убежища в Польше, а ее муж выехал из Беларуси в Киев.

Польша выдала спортсменке и ее супругу гуманитарные визы. Евросоюз приветствовал решение Польши и заявил, что попытка насильного возвращения Тимановской в Беларусь — еще одно доказательство жестоких репрессий белорусского диктатора Лукашенко.

4 августа спортсменка вылетела из Токио в Вену, а оттуда — в Варшаву.

Международный олимпийский комитет начал официальное расследование инцидента с легкоатлеткой.

Несколько белорусских спортсменов покинули Беларусь после скандала вокруг Тимановской. Еще двое спортсменов отказались возвращаться в Беларусь и заявили, что останутся в Германии, где они сейчас находятся.

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