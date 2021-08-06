За сутки литовские пограничники задержали всего двух нелегальных мигрантов 5 6.08.2021, 10:06

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Назад в Беларусь вернули больше ста человек.

За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе задержали всего двух мигрантов, которые пришли из Беларуси, сообщается на статистическом портале Литвы. Назад в Беларусь вернули больше ста человек.

С начала июля количество задержанных на границе редко опускалось ниже сотни. Меньше десяти мигрантов со стороны Беларуси последний раз приходило 25 июня.

Напомним, Литва с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе.

Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

5 августа Лукашенко заявил, что отныне «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна» — и поручил силовикам усилить работу по охране границы.

В тот же день литовское издание литовское издание 15min.lt опубликовало видео, как группа мигрантов застряла на нейтральной полосе. В Литву их не пускали, а со стороны Беларуси мигрантов отгоняли люди со щитами.

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