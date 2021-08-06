Виктор Шендерович: Лукашенко – уже отрезанный ломоть

Виктор Шендерович: Лукашенко – уже отрезанный ломоть1
- 6.08.2021, 10:18
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Диктатор прошел точку невозврата.
Российский публицист Виктор Шендерович рассказал в эфире «Эха Москвы» о событиях в Беларуси и параллелях.
– Лукашенко – российская машина времени, – рассуждает Виктор Шендерович. – Лукашенко можно рассматривать как «оберег», условно говоря, в том смысле, что посмотрите, как это ужасно. Ахнуть и отбежать подальше.
Для россиян это именно так.
Но для Путина и компании это полигон — о, вот так можно…
Но Лукашенко — отрезанный ломоть. Уже после всего, что он наделал… Такое бы сделал какой-нибудь европейский лидер – он бы уже через несколько дней был бы в отставке и в позоре оправдывался бы.