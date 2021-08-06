Ученые обнаружили в Египте необычный артефакт возрастом 2400 лет 6.08.2021, 10:42

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Раскопки проходят в устье Нила.

Археологи нашли плетеные корзины с фруктами, сохранившиеся с IV века до н.э. в затонувшем египетском порту. Об этом пишет The Guardian (перевод - «Апостроф») со ссылкой на археологов из Европейского института подводной археологии.

В корзинах находятся закаменевшие плоды масличной пальмы и виноградные косточки. Их нашли под землей, благодаря чему они хорошо сохранились. Там же были статуэтки, зеркала и многие другие артефакты, среди которых и импортная керамика.

Предполагают, что эта корзина была частью инвентаря для похоронной церемонии еще в IV веке до нашей эры.

Около VIII века до нашей эры в устье Нила возник город Гераклион, который был древним портом на Средиземном море. Во втором веке до нашей эры город пострадал от землетрясений, цунами и повышения уровня моря. Поэтому, большая его часть была затоплена. Окончательно порт исчез под водой в конце VIII века нашей эры.

Археологи также нашли огромное количество артефактов из бронзы. Одной из главных находок была бронзовая статуэтка бога плодородия - Осириса. Также исследователи обнаружили рядом с курганом следы воздействия огня. Вероятно, здесь проводилась масштабная церемония кремации.

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