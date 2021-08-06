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Состояние 12-летнего мальчика, который вынес брата из горящего дома, улучшается

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  • 6.08.2021, 11:14
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Состояние 12-летнего мальчика, который вынес брата из горящего дома, улучшается

Романа Когодовский перенес уже все необходимые хирургические вмешательства.

Состояние 12-летнего Романа Когодовского, который вынес малыша из горящего дома и уже несколько месяцев лечится после серьезной ожоговой травмы в Республиканском ожоговом центре в Минске, улучшается.

Об этом пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Мальчик перенес уже все необходимые хирургические вмешательства, сейчас ему необходимо пройти через длительную и серьезную реабилитацию. Впереди у Романа еще долгие месяцы приживления пересаженной кожи и восстановления.

Родные Ромы рассказывают, что он уже пробует самостоятельно дышать. Пока он все еще находится на ИВЛ, но медики иногда дают ему дышать без поддержки аппарата, с чем наш герой справляется очень успешно. Родители Романа настроены на позитив и помогают сыну пройти это тяжелое испытание. Медики, приложившие невероятные усилия для помощи подростку и оказавшие ему высокопрофессиональную помощь, также отмечают улучшения и надеются на скорое восстановление Ромы.

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