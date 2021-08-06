На олимпийский Токио надвигается тропический шторм 1 6.08.2021, 12:03

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иллюстрационное фото

В оргкомитете Игр за приближающейся бурей следят «внимательно, но хладнокровно».

Приближающийся к столице Японии тропический шторм, который, как ожидается, обрушится на Токио в последний день Олимпийских игр, не повлечет изменений в программе соревнований. Как заявили в пятницу, 6 августа в оргкомитете, за приближающимся природным явлением следят "внимательно, но хладнокровно", пишет dw.com.

Мощный циклон движется в сторону Токио со стороны архипелага Окинава со скоростью до 108 км/ч. По данным метеорологов, с субботы до полудня воскресенья на восточном побережье Японии ожидается сильный ветер, высокие волны, есть риск оползней и наводнений.

В программе последнего дня Олимпиады, кроме намеченной на вечер торжественной церемонии закрытия игр, стоят соревнования по велоспорту, художественной гимнастике и водному поло. Все они пройдут в залах, уточняет AFP.

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