Spectator: Пришло время вышвырнуть лукашенковских кгб-шников 6.08.2021, 12:30

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фото: Getty Images

Великобритания и Европа могут сделать это дешево, политически символично и по-настоящему значимо.

Резкое заявление бандитской диктатуры Александра Лукашенко говорит о том, что он даже не делал вид, что реформировал свой аппарат безопасности после распада Советского Союза. Вместо этого местное отделение Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) просто превратилось в КГБ Беларуси — в результате столь плавного перехода, что они даже логотип не был изменен, пишет сайт The Spectator (перевод - Charter97.org).

Лукашенко, бывший глава колхоза, даже стыдит ветерана КГБ Владимира Путина за доверие своим шпионам, и за то, в какой степени они стали опорой его режима. Они сильны и обеспечены ресурсами и, как и их советские предшественники, действуют как разведывательная служба за границей, так и политическая полиция внутри страны.

Поскольку белорусская оппозиция и независимые СМИ все чаще вынуждены бежать из страны, КГБ объединил эти два аспекта в жестокую кампанию против них в Европе и за ее пределами.

Когда самолет белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича был захвачен в Минске, на этом рейсе Ryanair были и другие белорусы, которые незаметно скрылись из виду. Предположительно, это были сотрудники КГБ. Именно КГБ следил за его действиями и следил за тем, чтобы Минск знал, по какому самолету целиться.

С тех пор Протасевич был переведен в специальный изолятор СИЗО КГБ, по иронии судьбы известный как «Американка», где другие политические заключенные сталкиваются с жестоким режимом с минимальным доступом к адвокатам и посетителям, а также с регулярным психологическим или физическим насилием.

Более того, активисты белорусской оппозиции в Польше с тех пор сообщали, что их предупредили, что агенты КГБ передают их данные неофашистам, которые, как известно, в прошлом делали грязную работу.

Когда Лукашенко пошел за Протасевичем, это произошло не только потому, что 26-летний редактор Telegram-канала Nexta стал противодействием пропаганде режима. Это также было частью более широкой кампании КГБ по запугиванию эмигрантского движения.

В каждом посольстве есть резидентура, отделение КГБ, задачей которого является не столько обычный шпионаж, сколько наблюдение за местными членами белорусского сообщества – и особенно за всеми, кто, как считается, поддерживает политическую оппозицию. Это может быть даже такая мелочь, как пожертвование нескольких евро на финансирование независимой медиа-организации или публикация критических сообщений в социальных сетях: все это регистрируется и передается во все более параноидальный Минск.

Лукашенко не скрывает этого, недавно предупредив сторонников оппозиции: «Мы знаем ваши лица, и для вас это просто вопрос времени».

Почему это должно продолжаться? Откровенно говоря (почти) все шпионят (почти) за всеми (как напоминают нам недавние разоблачения американо-норвежских шпионских операций против Германии, Франции и Швеции). В этой игре есть негласный, но общий этикет. Однако попытки проведения внутренних репрессий на территории других стран являются вызовом национальному суверенитету и основополагающим принципам приличия.

Изгнание того или иного офицера здесь и там может быть удовлетворительным для громких политиков, но оно имеет минимальное реальное влияние. Как недавно чехи показали русским, все решает только полная чистка резидентов.

Это будет не только сильным заявлением о том, что Лукашенко не разрешат экспортировать свои репрессии, но и нанесет серьезный удар по возможностям КГБ за рубежом. (Конечно, он может попытаться использовать другие активы, но без дипломатического иммунитета им грозит суд и тюремное заключение, если их поймают).

В отличие от экономических санкций, изгнание известных и подозреваемых сотрудников КГБ не несет для Запада реальных затрат. Конечно, Лукашенко будет навязывать высылку «око за око», но в наши дни мало что можно сделать для значимой дипломатии, в Беларуси мало людей с Запада, нуждающихся в консульской поддержке, и, поскольку он закрыл границы своей страны, для оформления виз требуется много документов.

Дешево, политически символично и по-настоящему значимо. Великобритания и Европа должны заняться этим прямо сейчас.

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