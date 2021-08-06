Белорусы продолжают массово снимать деньги со счетов 1 6.08.2021, 13:12

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Стало известно, сколько вынесли клиенты из банков за последние три месяца.

Нацбанк выпустил аналитическое обозрение «Обследование по реализации банковского принципа «Знай своего клиента» (в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц)». За этим скучным названием прячется немало интересного, а именно: белорусы продолжают выносить деньги из банков и не спешат открывать новые счета.

По данным на 1 июля, на банковских депозитах физлиц лежит 15,03 миллиарда рублей. По сравнению с 1 апреля этот показатель уменьшился на 9,5% — а именно на 1.577 миллионов рублей (625 миллионов долларов).

Вклады в рублях составляют около трети (31%) от суммы всех вкладов, и по сравнению с апрелем они уменьшились незначительно: на 1,5%, или на 73 миллиона рублей (29 миллионов долларов). Соответственно, наибольший отток приходится именно на валютные вклады: -12,7%, или -596 миллионов долларов.

В среднем на одного вкладчика приходится по 7.840 рублей на срочном отзывном вкладе и 13.080 рублей на безотзывном вкладе.

Интересно, что на женщин приходится 63,4% всех срочных вкладов, на мужчин, соответственно, 36,6%. Следовательно, и сокращение вкладов произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин: на них приходится 61,3% от общего объема снижения всех вкладов.

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