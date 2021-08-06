Какой будет погода на выходных 6.08.2021, 13:31

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Прогноз погоды по Беларуси на 7-9 августа.

7 августа погода в Беларуси будет определяться тыловой частью циклона, смещающегося на Латвию. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман, пишет pogoda.by.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +18..+24°С. Атмосферное давление будет расти.

8 августа страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +23..+29°С.

9 августа погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +23..+30°С.

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