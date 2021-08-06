Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио 10 6.08.2021, 14:13

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иллюстрационное фото

В финале ему противостоял россиянин Заурбек Сидаков.

Сегодня на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 кг выступил представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов. Он завоевал для сборной серебряную медаль — уже вторую в этом виде спорта, сообщает zerkalo.io.

В финале Кадимагомедову противостоял россиянин Заурбек Сидаков. Результат поединка — 0:7 в пользу российского борца, сборной Беларуси достанется серебряная медаль.

Теперь в активе белорусской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Напомним, что Магомедхабиб Кадимагомедов — подписант «провластного» письма белорусских спортсменов.

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