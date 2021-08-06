Конец газовой политики Кремля 4 6.08.2021, 14:38

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фото: ТАСС

Германия и остальной ЕС скоро смогут выбирать для себя партнеров по поставкам энергии.

"Водород - энергоноситель будущего. В будущем Германия сможет выбирать для себя партнеров по поставкам энергии. В конкурсе участвуют Россия и Украина. Кого предпочтет Берлин?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Для Украины скорое завершение строительства балтийского газопровода "Северный поток-2" лишь ускоряет развитие событий, с которыми ей все равно придется столкнуться в обозримом будущем. Потому что если ЕС серьезно относится к своей цели по достижению углеродной нейтральности, его страны-участники будут постепенно импортировать все меньше природного газа из России", - отмечает журналист Райнхард Везер.

"Для Украины это повлечет за собой финансовые последствия и последствия для безопасности: даже без "Северного потока-2" доходы от транзита российского газа будут снижаться; а рычаг давления на военные авантюры Кремля, который все еще является результатом его зависимости от беспроблемной транспортировки газа через Украину, превратится в ничто, как только газ перестанет быть самым важным экспортным продуктом России".

"Прогнозы относительно того, как будет развиваться европейский импорт природного газа из России, варьируются от временного значительного увеличения в течение переходного периода, который может продлиться до десяти лет, до постепенного снижения объемов. Одно можно сказать наверняка: эпоха, начавшаяся почти 50 лет назад с поставок газа из Советского Союза в Германию, подходит к концу", - констатирует издание.

"В результате борьба с изменением климата приводит к новой геополитической реальности. И влияет на Россию больше, чем на Украину. Она потеряет не только источник дохода, но и одно из важнейших средств власти и влияния", - полагает автор статьи.

"Но все не так просто. (...) Если европейцы просто будут покупать меньше российского газа, это не поможет климату. Тогда газ будет продаваться в страны с меньшими амбициями по защите климата или использоваться в самой России. Для того чтобы снижение потребления российского газа в ЕС повлияло на климат, Евросоюз должен попытаться интегрировать Россию в энергетическую экономику будущего без выбросов CO2. Это верно не только из соображений защиты климата. Ожидаемые экономические потрясения в странах-производителях нефти и газа представляют собой серьезный риск для безопасности в ближайшие десятилетия", - указывает FAZ.

"Вероятно, одним из важнейших источников энергии будущего снова станет газ: водород. Он сгорает без выбросов CO2 и может служить накопителем для возобновляемой энергии. Конечно, для его производства требуется много энергии - если она поступает от ветра и солнца, то речь идет о "зеленом водороде", производимом из воды. Однако его можно производить и из природного газа; если CO2, образующийся в процессе, улавливается и хранится под землей, его называют "голубым водородом". Эта технология не является углеродно-нейтральной, но представляет собой значительный прогресс по сравнению с сегодняшним использованием природного газа", - говорится в статье.

"ЕС и Германия имеют амбициозные стратегии по созданию водородной экономики. Германия не обладает ни достаточной площадью для ветряных электростанций, ни достаточным количеством солнечных часов, чтобы хотя бы приблизиться к удовлетворению собственного спроса на "зеленый" водород. Она должна искать партнеров. Точнее, она может выбирать себе партнеров. (...). "Это политический выбор: с кем мы захотим это осуществить?", - говорит Кирстен Вестфаль, член Национального водородного совета при правительстве Германии и руководитель исследовательского проекта "Геополитика водорода" в фонде "Наука и политика".

"И Украина, и Россия обладают природным потенциалом для водородной экономики. Обе страны ясно дают понять, что хотят быть ее частью. И у обоих есть то, что, согласно всем исследованиям, является решающим фактором для экономического использования водорода в ближайшем будущем: сеть трубопроводов, которую можно модернизировать для транспортировки водорода".

"Так с кем же захочет сотрудничать Германия? (...) О конкуренции между двумя странами пока говорить рано. Все находится еще в зачаточном состоянии, и многие геополитические последствия будущей водородной экономики слишком неясны. (...) Очевидно, что как можно больше вариантов должны оставаться открытыми. Поэтому необходимо также предпринимать попытки начать сотрудничество с Россией - несмотря на все сомнения в том, возможна ли конструктивная кооперация с ее нынешним руководством. Однако это также означает, что ЕС, и в частности Германия, несут большую ответственность за то, чтобы Украина также получила справедливый шанс воспользоваться "зеленой трансформацией" Европы".

"Из-за "Северного потока-2" она теряет две важные предпосылки для этого: деньги и безопасность. В то же время газопровод укрепляет позиции России на оставшиеся годы существования старой газовой экономики. Для Владимира Путина открывается окно возможностей. И в качестве первого шага он уже пригрозил украинцам, заявив, что они и русские - один народ, и по-другому быть не может", - пишет Frankfurter Allgemeine.

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