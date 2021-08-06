К переброске мигрантов в Литву режим подключил солдат-срочников?11
- 6.08.2021, 15:12
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Информация поступила относительно военных частей в Соснах и Уручье.
По информации подписчиков телеграм-канала «Беларусь головного мозга», солдаты-срочники (в частности — водители) из военных частей в Соснах и Уручье занимаются перевозкой нелегальных мигрантов из аэропорта «Минск». Их перевозят на характерных «бусиках». Кроме того, те же водители-срочники задействованы в перевозке заключенных на Окрестина.
«Информация о прямой причастности военных к террористической операции на границе требует подтверждения», — уточняет телеграм-канал.