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К переброске мигрантов в Литву режим подключил солдат-срочников?

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  • 6.08.2021, 15:12
  • 12,812
К переброске мигрантов в Литву режим подключил солдат-срочников?

Информация поступила относительно военных частей в Соснах и Уручье.

По информации подписчиков телеграм-канала «Беларусь головного мозга», солдаты-срочники (в частности — водители) из военных частей в Соснах и Уручье занимаются перевозкой нелегальных мигрантов из аэропорта «Минск». Их перевозят на характерных «бусиках». Кроме того, те же водители-срочники задействованы в перевозке заключенных на Окрестина.

«Информация о прямой причастности военных к террористической операции на границе требует подтверждения», — уточняет телеграм-канал.

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