Германия внесла рекордную сумму в европейский бюджет 6.08.2021, 15:31

2,212

Крупнейшим получателем средств из Брюсселя стала Польша.

Несмотря на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, Германия в 2020 году сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС, передает dw.com.

Как сообщает в пятницу, 6 августа, агентство dpa, в Брюссель было переведено около 19,4 млрд евро.

В первую тройку основных доноров бюджета вошли также Франция, чей взнос оказался примерно в два раз меньше немецкого - 9,5 млрд евро, и Италия - примерно 6,3 млрд евро.

Согласно расчетам dpa, крупнейшим получателем средств из Брюсселя стала Польша. В абсолютно выражении Варшава получила из европейского бюджета на 12,4 млрд евро больше, чем внесла в него. Далее следуют Греция с 5,6 млрд евро, а также Румыния и Венгрия - примерно 4,7 млрд евро каждая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».