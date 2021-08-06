Как выбрать самый вкусный и спелый арбуз 6.08.2021, 19:00

Перед покупкой арбуза нужно внимательно рассмотреть корку.

Август хоть и последний месяц лета, но однозначно долгожданный, ведь наконец-то начинают продавать спелые и сочные арбузы. Их любят все - и взрослые и дети. Эта ягода наполнена витаминами A, B(В1, В2, В6, В9), витамином С и Е.

Также в составе есть глюкоза, фруктоза, магний, кальций, железо, фосфор и натрий. Помимо этого, в 100 граммах арбуза содержится всего 38 калорий, что подтверждает низкую калорийность этого продукта.

Однако как выбрать спелый, сочный, сладкий и без нитратов плод - zn.ua собрало подборку рекомендаций.

Чтобы выбрать арбуз без нитратов, нужно обратить внимание на его корку. Если в нем "добавка роста", то при разрезе она будет намного толще, чем у обычного арбуза, который вырастили без нитратов.

Если на арбузе есть ярко-желтое или оранжевое пятно, то это свидетельствует о его спелости. Такие пятна образуются на арбузе в тех местах, где они соприкасались с землей. Эти пятна свидетельствуют о том, что плод уже созрел.

О спелости арбуза говорят и его яркие светлые полоски на кожуре.

У спелого арбуза должен быть сухой хвостик. Если он влажный, то лучше выбрать другой плод.

Нужно взять арбуз в руки и проверить его на стук. Если при ударе звук будет звонким, то арбуз спелый, а если глухой, то арбуз недозревший или испорченный.

Плод должен хрустеть. Это легко проверить: нужно взять арбуз в руки и не очень сильно сдавить его с двух сторон. Из него должен доноситься звук хруста - свидетельство о том, что арбуз можно покупать.

Нормальный вес выращенного без нитратов арбуза от шести до девяти килограммов.

Известный факт, что арбузы являются двуполыми ягодами. А еще, есть свидетельства о том, что арбузы женского пола вкуснее, чем мужского. Их легко определить во время покупки. Нужно посмотреть на кружочек внизу плода. Если он широкий, а сам плод более плоский - это арбуз-девочка. А если низ арбуза выпуклый, а кружочек маленький, то это ягода-мальчик.

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