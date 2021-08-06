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Гол белоруса помог «Локомотиву» избежать поражения от «Уфы»

  • 6.08.2021, 22:17
Гол белоруса помог «Локомотиву» избежать поражения от «Уфы»
Фото: globallookpress.com

Виталий Лисакович отличился в чемпионате России.

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Уфой" в выездном матче третьего тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1. На гол Олега Иванова в компенсированное время первого тайма с пенальти "Локомотив" ответил точным ударом Виталия Лисаковича на 73-й минуте, передает pressball.by.

Уфа — Локомотив — 1:1

Голы: 1:0 — О.Иванов (53+). 1:1 — В.Лисакович (73)

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