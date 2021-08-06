Гол белоруса помог «Локомотиву» избежать поражения от «Уфы»
- 6.08.2021, 22:17
Виталий Лисакович отличился в чемпионате России.
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Уфой" в выездном матче третьего тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1. На гол Олега Иванова в компенсированное время первого тайма с пенальти "Локомотив" ответил точным ударом Виталия Лисаковича на 73-й минуте, передает pressball.by.
Уфа — Локомотив — 1:1
Голы: 1:0 — О.Иванов (53+). 1:1 — В.Лисакович (73)