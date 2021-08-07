Саша Филипенко: Нужно щемить диктатуру даже самыми неочевидными способами 7.08.2021, 9:31

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Мы выиграем просто потому, что мы более умные и креативные.

Писателю Саши Филипенко, известному произведениями «Бывший сын», «Красный крест», пришлось срочно покинуть страну и за рубежом переключиться на написание статей о событиях в Беларуси в СМИ и писем (вроде обращения к главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю) вместо новых книг. Но он уверен: романы подождут, сейчас важно добиться той победы, к которой белорусы начали путь год назад.

Об этом писатель рассказал «Нашей Ниве».

«2020 сделал так, что сегодня я, например, не могу попасть домой. Мне порекомендовали выехать из страны осенью. После того, как в СМИ вышла статья о знаменитых белорусах, выходящих на марши протеста. Первыми в списке шли Дмитрий Кохно и Денис Дудинский, за ними — я. Дмитрий и Денис быстро отправились на сутки, а я сделал ПЦР-тест и выехал. После этого было несколько различных сигналов-подтверждений, что я сделал все правильно. Для меня отъезд не стал супертравматичным, потому что я уже уезжал из Беларуси в 2003 году.

Однако я планирую вернуться, а тысячи белорусов не вернутся уже никогда. Это большая трагедия.

Из моего дружеского чатика, который создавался, чтобы не теряться на маршах, в Минске не осталось никого. И это, конечно, жесть.

Еще одна трагедия в том, что мы потеряли молодых белорусов, их убили. У нас в тюрьмах пытают людей. У меня не было иллюзий по поводу того, что этот режим не будет себя так вести. Он поехал по рельсам в сторону насилия, так как иначе не мог.

Но в сентябре я был уверен: все, мы победили, сотни тысяч на улицах, до окончательной победы осталось несколько дней. И в каком-то смысле события научили меня, что не стоит радоваться, пока дело не доведено до конца.

К этой своей наивности у меня есть претензия. Хотя когда ты видишь, что вся страна вышла на улицы, сложно поверить в то, что милиция, армия не поддержат народ. С другой стороны, я уверен, что мы по сей день находимся в хорошем темпе, ведь перемены — небыстрый процесс, и всем нам нужно набраться терпения.

Этот год принес много боли:

как в 2021 году в центре Европы могут происходить такие пытки? И почему мы много лет закрывали на это глаза?

Мы все сейчас перманентно находимся в травме. Когда все это закончится, мы пойдем к специалистам на долгий курс и там проплачемся. Пока что мы терпим и срываемся на детях, близких. Я по себе замечаю, что могу поворчать на сына, потому что он начинает канючить из-за какой-то глупости. И я сразу начинаю доказывать: белорусы сейчас в куда более жестких обстоятельствах и не позволяют себе такого, а ты! А сыну всего 9 лет, и это естественно, что у него свои переживания, важные для него.

А еще я никогда раньше не испытывал столько немощи: если ты не знаешь, что сделать, чтобы Саша, Маша и другие завтра же вышли из тюрьмы.

При этом было много хорошего.

Год научил нас помогать друг другу. Я на своей шкуре почувствовал волну солидарности, когда мне пришлось срочно выезжать из страны с семьей.

Взаимная помощь — наша мощь, потому что людей, которые держатся за власть и готовы ради нее творить мерзости, количественно меньше. У них есть только насилие и оружие, а у нас — мы.

Было так радостно находиться в Минске среди большого количества людей, быть частью сотен тысяч. Какими бешеными (в хорошем смысле слова) у нас оказались наши пенсионеры. Какие у нас прекрасные женщины. Радостно от того, как общество продолжает показывать себя. Мы до сих пор видим трансформации протеста — это то, что вселяет надежду, несмотря на усталость. И Маша Колесникова со своей невероятной силой вселяет надежду. И то, как белорусы могут продолжать шутить над сегодняшней ситуацией.

Моя книжка «Бывший сын» вышла в Германии, и у нее там очень хорошая судьба. В связи с этим я даю много интервью, и что интересно, они все превратились в рассказы о политике. Про книжку мне сейчас задают вопросы в последнюю очередь. И я считаю, что это правильно: я сам буду использовать все свои интервью, чтобы обратить внимание на то, что у нас происходит. Буду продолжать писать статьи о Беларуси в зарубежные СМИ. Для писателей сейчас это куда более важная задача, чем писать книжки, мне кажется. Ведь если режим почувствует, что все успокоились, мы проиграем. А мы должны выиграть просто потому, что мы более умные и креативные. Время движется вперед, и каждому из нас нужно ежедневно предпринимать шаги для того, чтобы щемить диктатуру даже самыми неочевидными способами. У нас нет права на хандру, пока люди сидят за решеткой».

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