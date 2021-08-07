Литва выплатит по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину 10 7.08.2021, 11:41

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Деньги будут вручаться наличными в аэропорту перед посадкой в самолет.

Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, проникшие в Литву через Беларусь, и которые согласятся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату.

Об этом в эфире радио LRT сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», — сказала Эвелина Гудзинскайте.

Выплату можно будет получить лишь единожды. Если мигрант вновь окажется в Литве, претендовать на получение пособия он не сможет.

Напомним, с начала этого года на литовско-белорусской границе задержали 4112 мигрантов, это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта, в пятницу — 0.

Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть из Беларуси в Литву, улетели на родину — в пятницу в Минск за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.

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