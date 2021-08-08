На Кубе разрешили создавать малые и средние предприятия 11 8.08.2021, 8:34

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Накануне страну охватили массовые протесты.

Государственный совет Кубы принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников. "Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели" республики, заявил президент республики Мигель Диас-Канель, передает dw.com.

Кубинские власти в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.

Массовые протесты на Кубе

В середине июля Кубу впервые за несколько десятилетий охватили массовые антиправительственные протесты. Тысячи человек выразили свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране, а также требовали демократических прав и свобод. В ходе акций сотни демонстрантов были задержаны, как минимум один человек погиб. Гавана обвинила США в попытке спровоцировать волнения.

Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19 на туризм - одну из главных статей дохода экономики. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой - устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.

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