Стивен Кинг пообещал написать роман о коронавирусе 1 8.08.2021, 10:43

Из-за пандемии писатель внес коррективы в свою новую книгу.

Американский писатель Стивен Кинг намерен посвятить свой следующий роман пандемии COVID-19. Литератор поделился планами в эфире ток-шоу Вупи Голдберг The View, сообщает zn.ua.

«Хочу написать книгу именно о коронавирусе, положить в основу романа события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя. Это будет нелегко», - заявил Стивен Кинг.

Пандемия также отразилась на содержании нового романа писателя «Билли Саммерс»: автор был вынужден перенести события в ней с 2020 в 2019 год. Главный герой романа путешествует на круизном лайнере, но в «карантинном» году это было невозможно, пояснил Кинг.

Отметим, что пандемия COVID-19 и карантинные ограничения уже нашли отражение в произведениях популярной культуры. Игги Поп посвятил коронавирусу песню Dirty Little Virus, а группа The Rolling Stones записала песню Living In A Ghost Town, посвященную карантину.

Режиссер Стивен Содерберг сообщал о планах снять сиквел своего фильма «Заражение», интерес к которому подогрела пандемия. Картина 2011 года стала одной из самых обсуждаемых и получила огромное количество просмотров на стриминговых сервисах через девять лет после выхода.

