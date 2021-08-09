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Курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев

  • 9.08.2021, 19:11
Курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев

Также наблюдается рост и других криптовалют.

Курс криптовалют Bitcoin и Ethereum достиг максимума трех месяцев. Также наблюдается рост и других криптовалют, передает liga.net.

Курс криптовалюты Bitcoin поднялся выше 45 тысяч долларов. В последний раз этой отметки она достигала в середине мая. Растет и курс Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума, свидетельствуют данные бирж.

Рынок криптовалют добавил 300 млрд долларов за последнюю неделю. Это произошло после того, как на этой неделе Ethereum обновил свое программное обеспечение. Оно стало доказательством способности экосистемы Ethereum к изменениям, в том числе к сокращению потребления энергии и углеродных выбросов.

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