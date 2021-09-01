«Самое время подключать к работе старую добрую забастовку»
- 1.09.2021, 16:09
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Утро отдела снабжения БелАЗа начинается не с кофе.
Партнеры жодинского БелАЗа отказываются от сотрудничества, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
«Производитель дизельных двигателей Cummins заявил БелАЗу, чтобы даже не пытался втихаря куда-либо устанавливать их движки. Среди них также и Bosch.
Пробовали устанавливать движки ЯМЗ, но те не прошли испытания. Попытка игры в импортозамещение обернулась поломкой через 10 000 километров. Пробовали ремонтировать, но нет.
Отказываются дружить с очумелыми синепальскими ручонками даже братья россияне. Говорят прямым текстом «в ж*пу ваш двигатель».
Так что да, санкции не работают. Самое время подключать к работе старую добрую забастовку. Чем быстрее, тем раньше старый дед уйдет, а за ним расстают и санкции», — пишет Telegram-канал.