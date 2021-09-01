В сентябре в Беларуси открывается сезон охоты 3 1.09.2021, 19:07

На кого разрешается охота?

С 1 сентября в Беларуси открывается сезон охоты на бобра и выдру, с 4 сентября — на рябчика и серую куропатку, с 18 сентября — на гусей, дает расписание Белорусское общество охотников и рыболовов.

В сентябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, шакала, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела, фазана.

Кроме того, до 30 сентября в стране продлится сезон охоты на самца косули, лося и оленя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».