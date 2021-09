Швейцария будет раздавать свои «паспорта демократии» 1 10.09.2021, 15:47

И выдается этот паспорт совершенно бесплатно.

Вот представьте: перед вами лежит стопка красных швейцарских паспортов, и вы можете взять себе таких паспортов сколько угодно, без утомительных натурализационных тестов, в рамках которых вас будут спрашивать простые вопросы (как устроена пенсионная система Швейцарии) и сложные (какой город является столицей Швейцарии). Да, и выдается этот паспорт совершенно бесплатно, то есть даром. Сказка? Нет, реальность, пишет swissinfo.ch.

Чтобы сразу все расставить по своим местам: вас не заставят отвечать на собеседовании, есть ли в Швейцарии государственные СМИ (ответ: их нет), но и голосовать, избирать и быть избранными в Конфедерации вы тоже не сможете. Эта красная книжечка — не паспорт гражданина, но символический «Паспорт швейцарской демократии», первый выпуск которого состоится 15 сентября, в «Международный день демократии». Цвет обложки и формат у него такие же, как и у официального швейцарского паспорта. Но на этом сходство и заканчивается.

Итак, что такое Swiss Democracy Passport?

Он будет официально представлен 15 сентября 2021 года в сотрудничестве со швейцарским политическим образовательным и просветительским центром «Форум KäfigturmВнешняя ссылка» в Берне в рамках «Всемирного дня демократии», провозглашенного ООН в 2007 году. В Швейцарии в этот день также пройдут и еще два международных мероприятия: 24 и 25 сентября в старинном городке Цофинген на полпути между Берном и Люцерном пройдет 1-й Международный форум «Швейцарского фонда демократии».

Участником мероприятия станет немецко-американский политолог Яша Мунк (Yascha Mounk). В своих вышедших в 2008 году книгах Der Zerfall der Demokratie. Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht («Распад демократии: Как популизм угрожает правовому государству») и The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It («Народ против демократии: почему наша свобода в опасности и как ее спасти») он представляет свою точку зрения по одной из самых актуальных тем современности: почему люди отворачиваются от демократии?

Помимо прочего, в Цофингене он примет участие в дискуссии на тему «Демократия и вызов пандемии» (Die Demokratie im Coronatest), модератором которой выступит главный редактор и директор портала SWI swissinfo.ch Лариса М. Билер (Larissa М. Bieler). В сентябре следующего 2022 года в Люцерне планируется проведение «9-й Всемирной конференции по гражданским народным правам и правам человека» (9. Weltkonferenz der VolksrechteВнешняя ссылка). Одним из организаторов Конференции является «Глобальный форум по современной прямой демократии» (Global Forum on Modern Direct DemocracyВнешняя ссылка).

Урок демократии для первой леди: в 1998 году Хиллари Клинтон, супруга тогдашнего президента США Билла Клинтона, была посвящена в таинственный мир швейцарской прямой демократии членами Детского парламента города Люцерн. Теперь эта фотография отправится в путешествие по всему миру в качестве украшения нового «Паспорта швейцарской демократии». Priska Ketterer

Красный Swiss Democracy Passport напечатан только на английском языке, с тем чтобы привлечь к себе внимание как можно более широкой мировой аудитории. Подзаголовок уже ясно дает понять, о чем идет речь: Guide to Modern Representative Democracy With Initiative and Referendum («Руководство по современной представительской демократии с учетом таких инструментов, как народная законодательная инициатива и референдум»). «Паспорт» представляет собой 48-страничную брошюру, в которой компактно представлена вся информация о швейцарской модели демократии в текстовом, графическом и иллюстративном форматах.

«С помощью „Паспорта демократии“ мы хотим сразу разобраться с самым большим заблуждением, мол, прямая и представительская демократия являются взаимоисключающими формами народоправства», — говорит Адриан Шмид (Adrian Schmid), президент «Швейцарского фонда демократии», который и издает «Паспорт» при поддержке Бернского университета. «Опыт Швейцарии показывает, что прямая и парламентская демократия не только не противоречат, но что они дополняют друг друга и даже поддерживают», — говорит А. Шмид. На нашем сайте вы можете многое узнать о прямой демократии на русском языке, например, заглянув сюдаВнешняя ссылка, ну, а пройдя по этой ссылке вы сможете полистать электронную версию «Швейцарского паспорта демократии»:

Как Вы лично можете получить такой «Швейцарский паспорт демократии»? Для начала, у вас в городе наверняка есть посольство Швейцарии. Министерство иностранных дел Конфедерации (Eidg. Aussendepartement EDA) получит большую часть первого тиража паспорта в 2 000 экземпляров, который будет распространяться в посольствах Альпийской республики по всему миру. Зайдите, поинтересуйтесь! Целевая аудитория — это все те, кто, будучи занятым в сферах политики, бизнеса, образования и гражданского общества, интересуются вопросами современной демократии.

Финансировал проект «Швейцарский фонд демократии», причем корпоративные приобретатели «паспорта» брали часть расходов на себя: помимо федерального правительства в Берне это был город Люцерн. Паспорта будут также выдаваться на 9-м Всемирном форуме прямой демократии, который пройдет там же, в Люцерне, в сентябре 2022 года (подробнее об этом ниже).

Учитывая то давление, которое сейчас оказывается на демократию и на демократические свободы по всему миру, целью инициаторов проекта является не только простое информирование о том, как работает швейцарская модель демократии. «Паспорт — это своего рода набор инструментов, которыми может пользоваться каждый. С помощью представленных в нем способов и алгоритмов попытаться найти какое-то решение своих проблем может любая общественная группа», — говорит Адриан Шмид.

Продвижение ценностей демократии является неотъемлемым интегральным элементом внешней политики нейтральной Швейцарии. Это положение также закреплено в ее Конституции. Но насколько полезна демократия той или иной стране? Зачем она нужна обществу, например, постсоветского пространства?

У министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса есть несколько аргументов:

— Прямая демократия увеличивает степень демократической легитимации политических решений.

— Она вынуждает все стороны идти на компромисс, с тем чтобы обеспечить общественного большинство по важным вопросам национальной повестки.

— Сочетание прямой демократии, федерализма и верховенства права гарантирует меньшинствам возможность быть услышанными и защищенными.

Нынешний «Паспорт швейцарской демократии» является уже четвертой версией этой брошюры. Самый первый такой «паспорт» был выдан в шведском городе Фалун. Затем тиражом более полумиллиона экземпляров появился «Паспорт демократии Европейского союза» (Demokratiepass der Europäischen Union), доступный на 23 языках. В 2017 году свет увидел «Глобальный паспорт демократии» (Globaler Demokratiepass), который также доступен и в китайской версии. Придумал идею таких «паспортов демократии» швейцарский журналист Бруно Кауфман (Bruno Kaufmann), корреспондент швейцарского общественного (негосударственного) телерадиоканала SRF по странам Скандинавии и эксперт портала SWI swissinfo.ch в области прямой демократии.

«Все началось с того, что одна шведская учительница средней школы пожаловалась мне, что на уроках обществоведения ей очень не хватает простого учебного пособия по основам демократии», — рассказывает Бруно Кауфман. «Так возник „Паспорт демократии“, благодаря которому такие проекты, как „Европейская гражданская инициатива“, смогли стать гораздо более известными, заметными и востребованными в мировом общественном и медийном пространстве».

Но как правильно отмечает И. Кассис, «прямая демократия может создавать для внешней политики страны заметные проблемы, особенно в наши времена, когда внутренняя и внешняя политика переплетены теснее, чем когда-либо прежде. Новые дипломатические инструменты, в частности, так называемое „мягкое право“, позволяют данной стране быстро реагировать на новые глобальные проблемы. Кроме того, юридически необязательные соглашения, „декларации о намерениях“ или иные „руководящие принципы“ способны эффективно ставить вопросы о демократическом участии граждан в разработке как этих международных документов, так и национальных законодательств».

Вызовом совершенно особого рода для И. Кассиса является Китай, с которым Швейцария традиционно поддерживает хорошие, прежде всего торговые, отношения с момента признания в 1950 году Берном КНР. Тем не менее, в связи с ростом числа нарушений прав человека в Китае, «Швейцария должна более решительно продвигать свои интересы и ценности в отношениях с Пекином, прежде всего в рамках усилий Швейцарии по укреплению международного права и принципов многосторонней дипломатии и коллективной безопасности». А пока читайте в материале ниже, как швейцарский банк закрыл счет китайского диссидента Ай Вэйвэя.

