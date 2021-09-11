Ученые открыли новый вид морских животных возрастом почти полмиллиарда лет 11.09.2021, 10:17

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В первую очередь они примечательны своими размерами.

Ученые из Королевского музея Онтарио (Royal Ontario Museum, ROM) обнаружили в кембрийских породах Национального парка Кутеней в Канадских Скалистых горах останки ранее неизвестного вида морского животного возрастом около полумиллиарда лет. Об этом пишет phys.org.

Новому морскому виду дали название Titanokorys gainesi. Ученые отмечают: в первую очередь он примечателен своими размерами. При предполагаемой длине в полметра Titanokorys gainesi мог считаться настоящим гигантом по сравнению с большинством других видов того периода. Последние обычно по размеру не превышали человеческий мизинец.

«Titanokorys gainesi — одно из самых больших животных кембрийского периода из когда-либо обнаруженных», — утверждает Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron), куратор направления палеонтологии беспозвоночных в ROM.

С эволюционной точки зрения Titanokorys принадлежит к группе примитивных членистоногих, радиодонтов. Как и другие представители этого вида, Titanokorys отличается ртом формы ломтика ананаса, изрезанным зубами, парой когтей для захвата добычи и телом с рядом откидных плавников, помогающим ему перемещаться. Titanokorys также отличался очень крупным головным панцирем.

«Эти загадочные животные, безусловно, оказали большое влияние на экосистемы морского дна. Их передние конечности напоминали несколько сложенных друг на друга граблей. Это позволяло весьма эффективно переносить все то, что они поймали шипами, в рот. А огромный спинной панцирь, вероятно, работал как плуг», — уточнил Жан-Бернар Карон.

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