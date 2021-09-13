Гомельский бард-ябатька неожиданно обрушился на идеологов и БРСМ 13 13.09.2021, 12:12

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фото: sb.by

Музыкант заявил о деградации вертикали власти.

Гомельский бард Вячеслав Корса (Климович), известный не только своими песнями, но и антиукраинской позицией, тем, что на своей странице в соцсети «поливал» сторонников перемен в Беларуси, неожиданно выступил с «разоблачением» местной идеологии и БРСМ, пишет «Флагшток».

Корса выложил публичный пост, приоткрыв кулисы и рассказав о системе изнутри. Приводим выдержки из текста. Начал музыкант с новости о том, что уволился из Городского центра культуры. Сменила работу и супруга:

«Моя жена уволилась из ДК Костюковка, тем самым тоже открестясь от работы в подчинении управления идеологии гомельского горисполкома: «Свят, свят, свят! Не приведи Господь!»

Предваряя рассуждения о работе идеологии, музыкант делится своим мнением о БРСМ и пишет, что «никакого толку никогда от этих ребят не было». Корса пишет, что организация занимается лишь имитацией бурной деятельности. И, являясь «кузницей кадров», привнесла этот тренд во власть.

«Поскольку была создана система идеологической работы, ее костяк создали из людей, прошедших «школу» союза молодежи. Я сейчас не буду много говорить, как и чем эта работа была похерена — многие это и так знают», — пишет бард и переходит к своей главной мысли. — «Кому-то же пришла в голову идея объединить идеологию и работу с молодежью с культурой, фактически подчинив культуру идеологии».

По словам Корсы, большинство творческих работников учреждений культуры — это профессионалы в своем деле, и «администрировать работу этих людей, несомненно, нужно», но:

«Это администрирование должно представлять собой не систему надзора и репрессий, а систему менеджмента, возможно, конструктивной профессиональной цензуры (сейчас это, увы, актуально). Для такой работы администрация от культуры должна быть, что называется, в теме».

Корса считает, что «если даже эксплуатировать культуру в неких идеологических целях, то знать кого, куда и в каком качестве. Принципы «работы» идеологической системы, увы, продуплицированные отсутствием работы как таковой в «кузнице кадров», просто не могут работать в культуре».

По словам музыканта, «принципы формирования вертикали власти, основанные на лизоблюдстве и приписках, в случае с культурой не работают, а если применить силу — вызывают отторжение и конфликты. Таковых я пережил множество даже до того, как идеологию и культуру объединили».

Бард пишет, что последнее время директор ГЦК и его заместитель «были на своем месте, как последние из могикан, но и их выдавили, как пасту из тюбика, а директора просто морально уничтожили. Собственно, это было первым действием власти, которое заставило меня задуматься об уходе из ГЦК. Я уже тогда понял, что ничего хорошего уже не будет. Не с кем делать. С малолетним карьеристом, которого прислали на смену заместителя директора? С тем, который первое что сделал, пошел собирать по коллективам жалобы на еще действующего директора?»

Корса дальше описывает представителя идеологического звена вертикали власти:

«Он — продукт этой системы, у них своя игра в «угоди», «оближи», «подсиди», «настучи», «унизься — в ответ унизь», а я не хочу участвовать в этой игре, а остаться — неизбежно вляпаться в что-то такое».

В плане культуры музыкант пророчит Гомелю «исключительно упадок, деградацию»:

«Вижу это по городским афишам, которые мелькают в сети. Глядя на это унылое говно, понимая, что под этим дном может быть еще одно дно, да и оно не последнее, говорю себе, что я прав, оставив это позади и отойдя на максимальное расстояние, чтоб не забрызгало».

Корса также сообщил, что сейчас работает в Добрушском районном Дворце культуры.

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