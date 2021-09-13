«Талибан» отрицает гибель главы политофиса муллы Барадара 13.09.2021, 12:54

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Абдул Гани Барадар

Информацию об этом опубликовали в ряде СМИ.

Представитель движения "Талибан" Мухаммед Наим опроверг слухи о том, что глава политофиса талибов, и.о. заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар ранен или погиб, сообщает ria.ru.

"Слухи, распространяемые в ряде СМИ о том, что с уважаемым муллой Барадаром что-то случилось, не соответствуют действительности. Все это безосновательная вражеская пропаганда", - написал Наим в Twitter.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.

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